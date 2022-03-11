موسكو تصف ما تردده كييف بشأن مستشفى الولادة بـ«الاستفزاز»

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وصفت وزارة الدفاع الروسية الرواية الأوكرانية بشأن هجوم موسكو على مستشفى ولادة في مدينة ماريوبول الساحلية في أوكرانيا، بأنها عمل استفزازي دبره نظام كييف.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسي أيجور كوناشينكوف: "إن الضربة الجوية المزعومة تعد استفزازا تم تدبيره بالكامل لإبقاء الغضب المناهض لروسيا بين الجماهير في الغرب".

وذكر كوناشينكوف أن المبنى الذي هاجمته موسكو أمس الأربعاء كان يستخدمه مقاتلون متطرفون من كتيبة أوكرانية، وهو ما أعلنه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "أكد فريق حقوق الإنسان هناك، ووثق ما وصفه بأنه قصف جوي عشوائي للمستشفى، وأن المستشفى كان يقدم الرعاية لنساء وأطفال آنذاك".

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المزاعم الروسية وأضاف أن كل هذه "أكاذيب"، و أن الهجوم الروسي على المستشفى أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 17 آخرين.