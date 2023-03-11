 اليوم.. وزير التنمية المحلية يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية ببنى سويف - بوابة الشروق
السبت 11 مارس 2023 10:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. وزير التنمية المحلية يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية ببنى سويف

شريف حربي
نشر في: السبت 11 مارس 2023 - 10:24 ص | آخر تحديث: السبت 11 مارس 2023 - 10:24 ص

 

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى مقر محافظة بنى سويف، في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها إلى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض محافظة بنى سويف.

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلى المحافظة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة اللواء هشام آمنة إلى محافظة بني سويف تفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومتابعة معارض "أهلاً رمضان" والمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك