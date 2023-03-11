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يتوجه رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إلى الولايات المتحدة اليوم، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في سان ديجو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان، أن الزيارة سوف تستمر حتى يوم 14 مارس الجاري.

وأضاف البيان أن الثلاثة سوف يناقشون اتفاقية أوكوس التي تضم أستراليا وأمريكا وبريطانيا، وأهمية ضمان الانفتاح والازدهار والأمان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتحرك بشأن التغير المناخي والاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن يزور بايدن أستراليا لحضور قمة قادة الحوار الأمني الرباعي "كواد"، في وقت لاحق من العام الجاري.