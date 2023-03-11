طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة شيكابالا بـ ورم في الدم 

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كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إصابة شيكابالا بـ ورم في الدم.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات لقناة ناديه: «شيكابالا شعر بـ إجهاد عضلي وأعراض برد عادية، بعد آخر مباراة شارك فيها مع الزمالك».

وأضاف: «منحت شيكابالا راحة من التدريبات وأجرينا له تحليل كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، وهو مجهد وعنده أعراض رشح وبرد».

وأتم: «شيكابالا حالته تحسنت كثيرًا في الساعات الماضية، وهناك كلام اتنقل بشكل خاطئ لقناة الزمالك، وهذا غير صحيح تمامًا وصعب أوي».