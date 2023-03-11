طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة شيكابالا بـ ورم في الدم 

كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إصابة شيكابالا بـ ورم في الدم.
وقال طبيب الزمالك في تصريحات لقناة ناديه: «شيكابالا شعر بـ إجهاد عضلي وأعراض برد عادية، بعد آخر مباراة شارك فيها مع الزمالك».
وأضاف: «منحت شيكابالا راحة من التدريبات وأجرينا له تحليل كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، وهو مجهد وعنده أعراض رشح وبرد».
وأتم: «شيكابالا حالته تحسنت كثيرًا في الساعات الماضية، وهناك كلام اتنقل بشكل خاطئ لقناة الزمالك، وهذا غير صحيح تمامًا وصعب أوي».