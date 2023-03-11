وزيرا الاقتصاد والزراعة الألمانيان يبدآن زيارة للبرازيل وكولومبيا اليوم

يبدأ وزيرا الاقتصاد والزراعة الألمانيان روبرت هابيك وجيم أوزدمير، جولة تشمل البرازيل وكولومبيا، مساء اليوم السبت رفقة وفد اقتصادي.



وتهدف الجولة التي ستستمر حتى يوم الخميس المقبل إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في شؤون المناخ مع كلا البلدين، حيث تلعب البرازيل وكولومبيا دورا رئيسيا في حماية المناخ العالمي.



ومن المقرر أن يزور الوزيران غابات الأمازون المطيرة بالقرب من مدينة ماناوس، كما يعتزمان المشاركة في اجتماعات أيام الأعمال الاقتصادية الألمانية-البرازيلية في بيلو هوريزونتي.



ويتفاوض الاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارة حرة مع تجمع "ميركسور" (البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي) منذ فترة طويلة.



وقال هابيك مؤخرا إن أي اتفاق يدفع نحو مزيد من إزالة الغابات المطيرة أو تدميرها لا يمكن أن يكون في مصلحة ألمانيا، موضحا أنه من هذا المنطلق يجب إجراء المفاوضات في ضوء مبادئ توجيهية واضحة.



وخلال جولته الأخيرة في أمريكا الجنوبية، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس في أثناء زيارة للبرازيل عن تفاؤله إزاء إمكانية إبرام اتفاقية بسرعة.



ويتفاوض الاتحاد الأوروبي مع دول تجمع ميركوسورمنذ عام 1999 بشأن الاتفاق الذي من شأنه أن يؤسس واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، والتي تضم أكثر من 700 مليون نسمة. وتم تعليق المفاوضات على الاتفاقية في ظل رفض رئيس البرازيل اليميني السابق، جاير بولسونارو، المساهمة في حماية المناخ.