أعلنت مؤسستان فلسطينيتان أن إسرائيل اعتقلت عشية أول أيام شهر رمضان 25 فلسطينيا، ما يرفع حصيلة المعتقلين بالضفة الغربية إلى 7530 منذ 7 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال بيان مشترك لهيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اطلعت عليه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الأحد) وحتى صباح اليوم الاثنين، 25 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات في محافظات رام الله (وسط) وقلقيلية وسلفيت (شمال) وبيت لحم (جنوب).

وأضاف البيان أنه بذلك "يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 7530"، منهم من تم الإفراج عنهم وآخرون ما زالوا قيد الاعتقال.

في وقت سابق من اليوم، قال شهود عيان لـ"الأناضول"، إن جيش الاحتلال داهم فجرا مدن رام الله والبيرة وقلقيلية ومخيم بلاطة قرب مدينة نابلس ومخيمي طولكرم ونور شمس قرب مدينة طولكرم وبلدات في محافظتي بيت لحم والخليل.

وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال في مخيم بلاطة، استخدم فيها الأخير الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما شهدت اعتقال جيش الاحتلال عددا من الفلسطينيين.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر، صعّد جيش الاحتلال عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، أسفرت عن استشهاد 425 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و700، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.