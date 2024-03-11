حملة ضد التمييز في الكرة الألمانية

قالت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين إن أندية الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية ستطلق حملة ضد كافة أشكال التمييز في الجولة المقبلة.

وذكرت الرابطة أن الجولة المقبلة من البطولتين ستشهد إطلاق حملة ضد التمييز تحت شعار "معا نوقف الكراهية ..ونكون فريق واحد"، مشيرة إلى أن الشعار سيكون منتشرا في المباريات من الجمعة إلى الأحد، وكذلك عبر البث التليفزيوني والمنصات الرقمية.

ويأتي ذلك في ظل حملة دولية تمتد لأسابيع ضد العنصرية ما بين يومي 11 و24 مارس الجاري، كما ستظهر شعارات الحملة على الكرات التي ستلعب بها المباريات ولوحات التبديل.

وأوضحت الرابطة أن الحملة تستهدف زيادة الوعي بمدى خطورة التمييز والتحيز في الحياة اليومية.

وأضافت: "سيكون التركيز هنا على التوعية بكافة أنواع التمييز بما في ذلك السن والعرق والجنسية والنوع والهوية الجنسية، والقدرات الجسمانية والذهنية والدين والميول الجنسية والخلفية الاجتماعية".