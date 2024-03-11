اليمين المتطرف يحطم آمال اليسار في الانتخابات المحلية الإيطالية

حقق مرشح المعسكر الحكومي اليميني بزعامة رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، فوزا في الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد في منطقة أبروتسو بوسط إيطاليا.

وتم تأكيد تولي الرئيس الإقليمي ماركو مارسيليو من حزب فراتيلي ديتاليا (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف الذي تتزعمه ميلوني، منصبه رئيسا لمنطقة أبروتسو للمرة الثانية، بعد فرز جميع الأصوات تقريبا في وقت مبكر من اليوم الاثنين.

وحصل مارسيليو على 5ر53% من الأصوات، متقدما بشكل واضح على مرشح المعارضة لوتشيانو داميكو الذي حصل على نحو 5ر46%، ومحطما آمال اليسار في الفوز بمنطقة أخرى بعد الفوز الأخير الذي حققه في الانتخابات التي جرت في سردينيا.

يشار إلى أن أبروتسو هي منطقة صغيرة نسبيا يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليون نسمة فقط. ومع ذلك، تعتبر الانتخابات أيضا اختبارا للمزاج السياسي العام.

وبدأ صعود حزب ميلوني، الذي ترجع أصوله إلى حركة ما بعد الفاشية، في أبروتسو قبل بضع سنوات.

وتقود ميلوني تحالفا يتألف من ثلاثة أحزاب يمينية في روما منذ أكتوبر 2022. وحقق حزب فراتيلي ديتاليا (إخوة إيطاليا) أيضا أفضل نتيجة لشركاء الائتلاف في أبروتسو.

وبحسب النتائج الأولية، حصل حزب ميلوني على نحو 24%، يليه حزب فورزا ديتاليا بنحو 13%، ثم حزب ليجا بنحو 5ر7%. وكان مارسيليو هو مرشحهم المشترك لمنصب الرئيس الإقليمي لمنطقة أبروتسو.

ومن بين صفوف المعارضة، حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي أفضل أداء بحصوله على نحو 20%.