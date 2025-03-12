مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، ووجود جثة ومصابين.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب الميكروباص، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين. تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام والجثة إلى المشرحة، فيما تولت النيابة التحقيق في الواقعة.