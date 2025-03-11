سادت حالة من الحزن في مدينة أرمنت بمحافظة الأقصر عقب الإعلان عن وفاة أحد العاملين بمصانع سكر أرمنت، أثناء صيامه في الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية.

حيث تم، منذ قليل، الإعلان عن وفاة أحمد حسين بسطاوي، رئيس قسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات بمصانع سكر أرمنت، أثناء أدائه مناسك العمرة بالحرم المكي وهو صائم، ما جعل أهالي المدينة يصفون وفاته بـحسن الخاتمة.

وبحسب روايات رفقائه في الرحلة، فقد كان الراحل مواظبًا على أداء جميع الصلوات في المسجد الحرام، ملتزمًا بالصيام، وكان دائم التضرع إلى الله أن يرزقه الوفاة في مكة المكرمة وهو في طاعة.

وقد شاءت الأقدار أن تتحقق أمنيته، حيث أسلم روحه الطاهرة إلى بارئها وسط أجواء إيمانية عامرة، ليكون رحيله في أطهر بقاع الأرض وأفضل الشهور.

وعُرف الفقيد بين زملائه وأصدقائه بحسن الخلق، التواضع، ودماثة الأخلاق، وكان نموذجًا للالتزام وحب الخير، مما جعله محبوبًا بين كل من تعامل معه.

وفور إعلان وفاته، سادت حالة من الحزن بين أهالي الأقصر وأرمنت، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرته الطيبة وأثره الجميل في نفوس من عرفوه.