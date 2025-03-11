حماس تعلن بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل

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أعلنت حركة حماس الفلسطينية، مساء يوم الثلاثاء، بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال القيادي في الحركة عبد الرحمن شديد في مؤتمر صحفي: "بدأت اليوم جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار ونتعامل معها بمسؤولية وإيجابية".

وأضاف شديد: "نتعامل بإيجابية مع المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر ونأمل أن تسفر المحادثات عن تقدم ملموس لبدء المرحلة الثانية"، وفقاً لوكالة الصحافة الفلسطينية صفا.

وأكد أن الاحتلال يواصل حصار قطاع غزة ويمنع إدخال المساعدات في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

ودعا شديد، الوسطاء إلى ممارسة كل الضغوط على بنيامين نتنياهو وحكومته للالتزام بشروط وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل عمليات هدم بيوت الفلسطينيين ومحلاتهم التجارية في القدس والضفة الغربية ويواصل تغوله الاستيطاني.

وأوضح شديد أن نتنياهو وحكومته يحاولان تنفيذ مخططات الضم والتهجير وتغيير وطمس الحقائق التاريخية.

وحذرت "حماس" من خطورة وتداعيات العدوان الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني.