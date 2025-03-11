5 شهداء في قصف إسرائيلي قرب حاجز نتساريم وسط قطاع غزة

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استُشهد 5 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين وسط مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مسيرات الاحتلال استهدفت مواطنين قرب حاجز «نتساريم» وسط غزة.

وكانت مواطنة قد استُشهدت برصاص مسيرة إسرائيلية في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب منازل المواطنين شرقي بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وجرى إطلاق قذيفة من دبابة إسرائيلية على المنطقة الشرقية لبلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,503 منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، والإصابات إلى 111,927.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، فإن الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة، حيث استُشهد وأصيب العشرات من المواطنين خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى التوغل المستمر لدباباته وهدم المزيد من منازل المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.