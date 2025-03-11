العمل: 1653 ندوة ومبادرة استفاد منها 38 ألف عامل خلال 8 شهور

كشفت وزارة العمل، عن خطة عمل الإدارة المركزية للسلامة الوصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وجهودها في مجال التوعية والندوات والمبادرات، خلال الفترة الماضية، حيث أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، عن حصادها خلال 8 اشهر فقط، وبالتحديد في الفترة من 1-7-2024 وحتى 28-2-2025.

وأكد خالد عبدالله مستشار وزير العمل المشرف على قطاع السلامة والصحة المهنية، أن توجيهات وزير العمل محمد جبران الدائمة بتكثيف الجهود لنشر الوعي بمبادئ وأهمية السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك لصالح صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاح، والمشاركة في وجود بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، مشيرا إلى أن النشاط امتد أيضاً إلى التعاون مع وزارات أخرى لتوعية العاملين.

وأوضح محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة، أن حصاد تلك الفترة المذكورة كان تنظيم 1653 ندوة ومبادرة وملتقى وأسابيع للسلامة والصحة المهنية، استفاد منها 38 ألفا و118عاملاً، وتشملن 1202 ندوة استفاد منها 8863 عاملاً، و234 مبادرة استفاد منها 17116 عاملاً، و212 ملتقى، استفاد منها 10111 عاملاً، و5 اسابيع للسلامة استفاد منها 2028 عاملاً.