كتب المخرج محمد العدل، الشهير بـ"ماندو"، منشورًا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، يشوق فيه متابعيه لمسلسل "الغاوي" بطولة أحمد مكي.

وقال العدل في المنشور: "نتقابل بعد ٥ أيام إن شاء الله"، حيث من المقرر عرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان الحالي.

يشترك في بطولة مسلسل "الغاوي" كل من عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، وتدور أحداثه حول شخصية شمس الغاوي، الذي ينتمي لطبقة شعبية ويعمل بودي جارد في مواقع تصوير الأفلام والمسلسلات، إلى أن يقع في مشكلة كبيرة تقلب حياته رأسًا على عقب.

ويعد مسلسل "الغاوي" عودة لأحمد مكي إلى الأدوار الجادة، بعيدًا عن الكوميديا، بعد أن قدم من قبل شخصية الضابط في مسلسل "الاختيار" إلى جانب كريم عبد العزيز. وكانت آخر أعماله العام الماضي الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي".