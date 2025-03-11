حماس تدعو لتفعيل قرارات القمة العربية الأخيرة بكسر الحصار عن غزة

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» حازم قاسم، إن «هناك بوادر مجاعة يعيشها أهالي قطاع غزة مع استمرار منع الاحتلال إدخال المواد الغذائية لليوم العاشر، إضافة لشح الغذاء أصلاً منذ بدء العدوان على القطاع».

ودعا في تصريحات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، الجامعة العربية إلى تفعيل قرارات القمة العربية الأخيرة بكسر الحصار عن قطاع غزة، ومنع الاحتلال من تجويع أهالي القطاع.

وقطعت دولة الاحتلال الإسرائيلي دخول مساعدات الأغذية والأدوية والوقود هذا الشهر، في خطوة زعمت أنها تستهدف الضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في محادثات وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، إن منع السلطات الإسرائيلية دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أمر يتنافى مع مسئولياتها تجاه القانون الدولي، وإنه يجب على المجتمع الدولي عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في غزة.

كما دانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، وقالت إنه يعني عدم وجود مياه نظيفة، وبالتالي هو «إنذار بإبادة جماعية».

وأضافت ألبانيز، في بيان نشرته على حسابها عبر منصة إكس، أن «عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل يعني دعمها في ارتكاب واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية في غزة، التي يمكن منعها في تاريخنا».

كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن تعليق المساعدات في غزة، بما في ذلك توقف الكهرباء عن منشأة تحلية المياه الوحيدة، يهدد بدفع القطاع نحو حالة طوارئ إنسانية حادة.