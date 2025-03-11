أحمد داود يعاني من أعراض انسحاب المخدر في مسلسل الشرنقة

بدأت الحلقة بذهاب حازم (أحمد داود) إلى سلمى (مريم الخشت) لسحب الأموال التي سيبدآن بها حياتهما، في الوقت نفسه، بدأ حازم يعاني من أعراض انسحاب المخدر من جسده، مما جعله يرى هلاوس بصرية لـ جلال العشري (رامي الطمباري)، الرجل الذي قتله.

وتنتهي الحلقة بمكالمة بين حازم والمقدم عمر (علي الطيب)، حيث يخبره بأنه سيستلم أول شحنة مخدرات غدًا، لكنه لا يعلم ما إذا كان الروسي سيحضر أم لا.

مسلسل "الشرنقة" من بطولة أحمد داود، ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، وياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. يتكوّن المسلسل من 15 حلقة ويُعرض حصريًا على منصة Watch It.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، حيث يجسّد أحمد داود شخصية حازم، وهو محاسب يعمل في إحدى الشركات الكبرى، ويُعرف بين زملائه بتميزه وإبداعه في العمل، إلا أنه يُفاجَأ بوجود ممارسات غير قانونية داخل الشركة، ليجد نفسه متورطًا في قضية غسيل أموال، مما يقلب حياته رأسًا على عقب في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

يُذكر أن أحدث أعمال أحمد داود هو فيلم "الهوى سلطان"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في السينمات، وتخطت إيراداته 80 مليون جنيه. يشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة سي سينما للمنتجين أحمد فهمي وهاني نجيب.