لافروف: روسيا قلقة إزاء ما يحدث في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا قلقة إزاء ما يحدث في سوريا، مشيرا إلى أن اندلاع العنف فيها غير مقبول.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فريدون سينيرلي، "بطبيعة الحال، نحن نشعر بالقلق إزاء ما يحدث في سوريا، نظرا للجهود التي نبذلها منذ سنوات عديدة مع شركائنا، وأعضاء المجتمع الدولي لضمان السلام والأمن، لجميع المجموعات السياسية والعرقية والدينية، في هذا البلد الصديق لنا، حتى يكون خاليا من التهديدات الإرهابية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال لافروف إنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية السوري، خلال زيارته لأنقرة، أواخر شهر فبراير الماضي.

وأضاف لافروف: "خلال لقائي في أنقرة مع وزير خارجية الحكومة (السورية) الجديدة الشيباني، تم تقديم جميع الضمانات اللازمة، وتم التأكيد على المسار نحو الوفاق الوطني، وضمان شمولية العمليات السياسية".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تريد أن ترى سوريا "موحدة ومزدهرة".

وأضاف بيسكوف، للصحفيين، "نريد أن نرى سوريا موحدة ومزدهرة ونامية ومتزنة وصديقة".