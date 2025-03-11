تضمنت الندوة التثقيفية الـ41 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الفقرات والأفلام التسجيلية التي جسدت بطولات القوات المسلحة.

وقدم الشاعر هشام الجخ فقرة شعرية، جاء فيها:

يا صاحبي الشهيد نهارك سعيد

وكل البيوت اللي في الناحية بتصبح عليك وبتبوس إيديك

وفاكرة ابتسامتك وعايشة في جنابك.. ويسلم أبوك اللي رباك وجابك

وريحة دماك الذكية في قميصك.. وولدك معلق على الحيطة كابك

بيصحى يوماتي يغنيك نشيد.. نهارك سعيد

وسامحني يا صاحبي سامحني يا صاحبي حزنت عليك

أنا عارفك عايش متهني والجنة براح

بس لما لاقيت صورتك في العزا قلبني الشوق والشوق فضاح

خبيت وشي من أمك لا تشوف فيا عيونك.. الشلة أوحشت من دونك

يا أبو قلب عمار.. بس إحنا في سيرتك ليل ونهار

وبنحكي عليك ونعيد ونزيد فاكرينك وبنحكي جمايلك واسمك في لسان كل زمايلك

من وقت فراقك للساعة أنا عن نفسي طمعان

في الصحبة في شفاعة في الباب اللي هتدخل منه على الرحمن

والله يا مصر عزيزة وخلفتي الجدعان

واللي تخلف رجالة لا يمكن أبدا يوم تتهان

علمتي الأرض إزاي تقرا وإزاي تسمع

علمتي الأرض إزاي تبني وإزاي تزرع

علمتي الست أما تربي يطلع من حجرها رجالة

علمتي جيوش البشرية إن العدل ميزان وعدالة

وإننا من يوم ما اتربينا ما نقبلش دخيل ولا عالة

وإن الجندي البطل المصري يقدر يهزم جيش الآلة

أصل العبرة مهيش في الخيل العبرة شطارة خيالة

علمنا اللي حاربنا في سينا واتجرأ على جيشنا قوالة

حررنا الأرض بأرواحنا وكتبنا على الرمل رسالة

إن كنت نسيت آخر مرة جرب واتجنن وتعالى

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وشارك في الاحتفالية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالمجيد صقر، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وكبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية بيوم الشهيد الذى يوافق يوم 9 مارس من كل عام، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وجاء اختيار ذلك اليوم من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969، والذي ضرب أروع مثال على التواجد في خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.



