تضمنت الندوة التثقيفية الـ41 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الفقرات والأفلام التسجيلية التي جسدت بطولات القوات المسلحة.

وقالت نوران هاني، ابنة الشهيد عقيد أركان حرب هاني محمد سليمان، إنها كانت تسمع كلمة «شهيد» خلال صغرها، لكنها لم تفهم معناها، إلى أن تلقت خبر استشهاد والدها يوم 14 أغسطس 2013.

وأضافت: «لما فهمت يعني إيه شهيد حسيت بالفخر والاعتزاز، وإن والدي بطل كل همه يحمي بلده حتى لو على حساب حياته».

وواصلت: «بما إني بنته لازم أبقى زيه، وأطمن حضرتك يا ريس إني هقدم اللي اتعلمته في المجال الطبي، ومحمود أخويا هيقدم اللي اتعلمه في كلية الشرطة، وأنا واثقة إن شعب مصر واعي ومطمنة إن مصر مبتنساش اللي ضحى عشانها».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التثقيفية الـ41 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وشارك في الاحتفالية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبدالمجيد صقر، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة، وكبار رجال الدولة وعدد من الشخصيات العامة.

وتحتفل القوات المسلحة المصرية بيوم الشهيد الذى يوافق يوم 9 مارس من كل عام، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وجاء اختيار ذلك اليوم من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969، والذي ضرب أروع مثال على التواجد في خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية، تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.



