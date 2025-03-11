مستشار زيلينسكي من السعودية: مستعدون لفعل كل شيء من أجل السلام

أكد مستشار للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تريد السلام ومستعدة للتفاوض لإنهاء الحرب، فيما كان يستعد للمشاركة في المحادثات مع نظرائه الأمريكيين في مدينة جدة السعودية.

وقال أندري يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، للصحفيين: "نحن مستعدون لفعل كل شيء من أجل تحقيق السلام"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وأكد يرماك، أن الاجتماع بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في جدة اليوم بدأ "على نحو بناء للغاية".

وأضاف على منصة "إكس": "بدأ الاجتماع على نحو بناء للغاية.. نحن نعمل".

وبدأ مسئولون أمريكيون وأوكرانيون في مدينة جدة اليوم، مباحثات تهدف للبحث عن تسوية للحرب بين موسكو وكييف التي من المتوقع أن تقدم مقترحاً لهدنة جزئية.

ومن جهتها، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، قوله إن موسكو تتوقع أن تطلع الولايات المتحدة روسيا على هذه المحادثات.

ومن المرتقب أن تعرض أوكرانيا على الولايات المتحدة خلال المحادثات خطة لوقف إطلاق نار جزئي مع روسيا، في مبادرة تأمل منها كييف أن تستعيد دعم البيت الأبيض الذي يطالبها، منذ عاد إليه الرئيس دونالد ترامب، بتقديم تنازلات لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.