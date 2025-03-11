 إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأكتوبر - بوابة الشروق
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إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأكتوبر

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 12:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 12:24 ص

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة سوزوكي أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة سوزوكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

 

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