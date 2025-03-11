محافظ البنك المركزي الفلبيني يتوقع تخفيضات جدبدة للفائدة

قال إيلي ريمولونا محافظ البنك المركزي الفلبيني إن "عدة تخفيضات إضافية للفائدة" مطروحة على المائدة إذا لم تحدث أي مفاجأت اقتصادية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ريمولونا قوله خلال منتدى اقتصادي اليوم الثلاثاء إنه في ضوء استمرار معدل التضخم في المسار الصحيح، يمكن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، مضيفا إنه يمكن خفض الفائدة بمقدار أكبر في حال حدوث تراجع حاد غير متوقع للاقتصاد.

يذكر أن البنك المركزي الفلبيني قرر في الشهر الماضي تثبيت سعر الفائدة على خلاف التوقعات، بعد نمو الاقتصاد الفلبيني بأقل مما تستهدفه الحكومة في الوقت الذي يقيم فيه صناع السياسة النقدية آثار حالة عدم اليقين العالمية الراهنة.

كما قررت لجنة السياسة النقدية في البنك خلال اجتماعها في الشهر الماضي خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 7% إلى 5% اعتبارا من 28 مارس الحالي. ويرى أحد المحللين أن هذا القرار سيتيح سيولة نقدية بقيمة 300 مليار بيزو (24ر5 مليار دولار) في النظام المصرفي بالفلبين.

من ناحيته قال ريمولونا إن معدل الاحتياطي الإلزامي مازال مرتفعا وهو ما يشير إلى خفضه مجددا في اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة.

وستعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل يوم 10 أبريل لمراجعة أسعار الفائدة، في ضوء أحدث البيانات الاقتصادية التي أظهرت تراجعا حادا في معدل التضخم ليسجل 1ر2% خلال فبراير وهو ما يقل عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي. ومن المقرر نشر بيانات تضخم شهر مارس يوم 4 أبريل.