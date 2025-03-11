عمرو أديب عن أزمة مباراة القمة: ما حدث للأهلي ألم كان لابد منه لتحقيق العدل

علق الإعلامي عمرو أديب، على غياب النادي الأهلي عن خوض مباراته أمام الزمالك في بطولة الدوري.

وقال عبر حسابه على منصة إكس، مساء الثلاثاء: «طبعًا بعد الانسحاب مبيتلعبش ماتش.. القاعدة واضحة إحنا دلوقتي في مرحلة العقوبة وتطبيق القانون».

وأضاف: «كلام نلعب بكرة ونقعد نتكلم ده لو حصل يبقى من حق أي نادي بينافس على القمة أو بيهرب من القاع يقولك لو ما جبتوليش كذا وكذا مش لاعب، ما حدث مؤلم للأهلي لكنه ألم كان لابد منه لتحقيق العدل في كرة القدم المصرية».

وكان محمود بسيونى حكم مباراة القمة بين الزمالك والأهلي قد أعلن انتهاء اللقاء وذلك بعد مرور 20 دقيقة من اللقاء، لعدم حضور النادي الأهلي لملعب ستاد القاهرة والذي كان مقررا له في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

وقرر الحكم انتهاء المباراة بعد انتظار 20 دقيقة داخل أرض الملعب، ولم يحضر الأهلى بعد إعلان اعتراضه عن تعيين طاقم تحكيم مصرى لإدارة اللقاء.

وأعلن الأهلي في وقت سابق طلبه تأجيل لقاء القمة ضد الزمالك في أولى جولات مرحلة التتويج بالدوري المصري، لعدم توفير طاقم تحكيم أجنبي.