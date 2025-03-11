 إصابة 4 أشخاص إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 4 أشخاص إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 9:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 9:45 ص

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وسقوط السيارة في الترعة، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص، ونقل المصابين إلى مستشفى شبرامنت لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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