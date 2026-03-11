نظمت لجنة المرور على المحال والمطاعم، برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مفاجئة على عدد من المحال بمدينة مرسى مطروح.

وأكد محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، أن الحملة أسفرت عن تحرير 7 إنذارات لمخالفات تتعلق باشتراطات سلامة الغذاء والصحة المهنية، واستكمال ملفات وعقود العمل، والتأمين على بعض العاملين، وتراخيص مزاولة النشاط للمنشآت. كما تم إعدام 12.5 كيلوجرامًا من مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وشارك في الحملة كل من مركز ومدينة مرسى مطروح، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وإدارة الطب البيطري، ومديرية التموين، ومكتب العمل، والتأمينات الاجتماعية، وشركة الكهرباء، وإدارة البيئة والتراخيص.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ محافظة مطروح، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، لضبط الأسعار ومنع أي مغالاة في السلع الأساسية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.