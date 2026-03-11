مدير مستشفيات قصر العيني لطلاب الامتياز الجدد: أبواب القيادات مفتوحة دائما أمامكم

عُقد بكلية طب قصر العيني لقاء تعريفي لطلاب الامتياز الجدد الذين تم تكليفهم مؤخرًا، برعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب – قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، الذي يحرص دائمًا على دعم طلاب الامتياز ومتابعة تأهيلهم مهنيًا وعلميًا خلال هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم الطبية، بما يساعدهم على اكتساب الخبرة العملية والاستفادة من الإمكانات التعليمية والتدريبية التي توفرها مستشفيات قصر العيني.

وترأس اللقاء المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة الدكتور حسام حسني، بحضور الدكتورة إيمان فؤاد نائب المدير التنفيذي للمستشفيات، حيث جاء اللقاء في إطار توجيه طلاب الامتياز وتعريفهم بمتطلبات المرحلة المقبلة التي تمثل بداية الممارسة العملية لمهنة الطب.

وخلال كلمته لطلاب الامتياز، أكد المدير التنفيذي للمستشفيات أن طلاب الامتياز يجب أن يفخروا بانتمائهم إلى كلية طب قصر العيني، التي تُعد واحدة من أعرق كليات الطب ومنارة علمية خرجت أجيالًا من الأطباء المتميزين، مشيرًا إلى أن خريجي قصر العيني كانوا ولا يزالون من أفضل أطباء مصر.

وأوضح أن مرحلة الامتياز تمثل محطة أساسية في مسيرة الطبيب، حيث تمتد لنحو عشرين شهرًا يقضيها الطبيب الشاب في التدريب العملي داخل المستشفيات، مؤكدًا أهمية الاستفادة القصوى من هذه المرحلة التي تمثل التطبيق الحقيقي لما درسه الطالب خلال سنوات الدراسة، مشددًا على أن ممارسة الطب تقوم على المعرفة العلمية والمهارة المهنية معًا.

كما أشار إلى أن أبواب القيادات بالمستشفيات مفتوحة دائمًا أمام طلاب الامتياز للاستماع إلى آرائهم ومساعدتهم في مواجهة أي تحديات قد تعترض طريقهم خلال فترة التدريب، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامتهم أثناء ممارسة العمل الطبي.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان فؤاد أن سنة الامتياز تمثل فرصة حقيقية للتطوير واكتساب الخبرات العملية، مشيرة إلى أهمية أن يسعى كل طالب إلى الاستفادة من هذه المرحلة لتحقيق أفضل مستوى مهني، مع ضرورة الالتزام بالتعلم المستمر والاستفادة من خبرات الأساتذة والأطباء ذوي الخبرة.

وشددت على ضرورة تحري الدقة في الحصول على المعلومات الطبية وعدم الاعتماد على معلومات غير موثقة، مؤكدة أن طالب الطب يجب أن يمتلك معرفة واسعة ومتنوعة في مختلف التخصصات الطبية بما يدعم بناء خبرته المهنية خلال هذه المرحلة المهمة.