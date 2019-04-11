مصادر: أعضاء الاتحاد الأوروبي يوافقون على إجراء مباحثات بشأن اتفاقية تجارية مع أمريكا

كشفت مصادر بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عن موافقة الدول الأعضاء بالاتحاد على إجراء مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.

وبحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها فإن مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "وافقوا من حيث المبدأ" على هذه الخطوة، مشيرة إلى أن أغلبية الدول الأعضاء ستؤيد القرار رسميا يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن المفوضية الأوروبية متحمسة لبدء مفاوضات بشأن اتفاق تجاري محدود مع الولايات المتحدة بعد اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونيكر في تموز/يوليو الماضي على تعزيز التجارة بين جانبي المحيط الأطلسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتهم فيه واشنطن، الاتحاد الأوروبي بالتردد في بدء المفاوضات، وهددت بزيادة الرسوم على صادرات الاتحاد من السيارات إلى السوق الأمريكية في حال عدم تحقيق تقدم في المحادثات.

في الوقت نفسه، فإن بعض دول الاتحاد الأوروبي، وبخاصة فرنسا وبلجيكا، حيث يبدى الكثيرون فيها انتقادات ومعارضة قوية لتحرير التجارة مع الولايات المتحدة، يشعرون بالقلق لأنها قضية حساسة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو المقبل.

ويركز مقترح المفوضية الأوروبية للمفاوضات على إلغاء الرسوم على السلع الصناعية بما في ذلك السيارات، في حين ستظل الرسوم على المنتجات الزراعية بدون تغيير، على عكس المطالب الأمريكية.