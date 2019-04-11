دراسة حديثة: مصابو الصداع النصفي أكثر عرضة لمحاولة الانتحار

كشفت دراسة جديدة عن أن الأشخاص المصابين بالصداع النصفي قد يكونون أكثر عرضة لمحاولة الانتحار من غيرهم.

ووجدت الدراسة أن شخصًا واحدًا من بين كل 12 شخصًا مصابًا بالصداع النصفي قد حاول الانتحار، وأن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الاعتداء الجنسي أو التعرض الطويل الأجل للعنف المنزلي كان لديهم خطر أعلى بكثير.

وتأتي هذه النتائج من بيانات حول ما يقرب من 22 ألف كندي شاركوا في دراسة استقصائية عن الصحة العقلية أجريت في جامعة أوتاواه في كندا لعام 2012. من بين هؤلاء، تم تشخيص أكثر من 2200 يعانون من الصداع النصفي.

وقال "إيسمي فولر طومسون"، مدير معهد دورة الحياة والشيخوخة في تورنتو: "حتى بعد الأخذ في الاعتبار معظم عوامل الخطر المعروفة لمحاولات الانتحار، كان لدى المصابين بالصداع النصفي احتمالات أعلى بنسبة 77% من محاولة الانتحار مقارنة بغير المصابين بالصداع النصفي. ما يقرب من ثلث (30%) جميع الكنديين الذين حاولوا الانتحار".