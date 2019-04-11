المفوضية الأوروبية: توجد إمكانية التوصل لاتفاق سريع مع روسيا وأوكرانيا بشأن نقل الغاز

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشئون اتحاد الطاقة ماروش شيفتشوفيتش، اليوم الخميس، إنه لا يستبعد إمكانية الوصول بسرعة إلى حد ما، إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا بشأن نقل الغاز بعد عام 2019.

وقال شيفتشوفيتش لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "عندما كان لدينا اجتماع في 21 يناير الماضي، كنت متحمسًا جدًا، قدمت اقتراحًا وانتظرت رد فعل من الجانبين، وكان رد الفعل إيجابيًا للغاية. لم أشعر أني قدمت شيئًا غير واقعي تمامًا. أنا متأكد من أنه إذا استطعنا البدء بمناقشة هذا الاقتراح على وجه التحديد، وبطريقة بناءة، فيمكننا إيجاد حلاً سريعًا إلى حد ما".

وأضاف نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشئون اتحاد الطاقة "أنا متأكد من أننا سنحتاج إلى الاجتماع على المستوى السياسي (المستوى الوزاري)، قريبًا جدًا. إذا اتفقنا، وهو ما سيكون أمراً جيداً، فإنه من الجيد للخبراء الاجتماع مرة أخرى".

وتابع: "إذا استطعنا تحضير مثل هذا الاجتماع السياسي باحتراف وفعالية، فهذا دائمًا أفضل، لأنه يمكننا فعلاً بعد ذلك التحرك بسرعة".

وكان شيفتشوفيتش قد قدم اقتراحًا مماثلًا في الاجتماع الوزاري الثلاثي الأخير، بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية، يوم 21 يناير في بروكسل، بشأن ترانزيت الغاز، حضره وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونائب رئيس المفوضية الأوروبية لاتحاد الطاقة ماروش شيفتشوفيتش ووزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين ورئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" أليكسي ميلر ورئيس شركة "نفطو غاز" أندريه كوبوليف.

ولم يتم التوصل في اللقاء إلى أي اتفاقيات محددة، كما كان متوقعاً، إلا أن المفوضية الأوروبية قدمت اقتراحا للأطراف بشأن عقد اتفاق مستقبلي، وكشفت للجمهور فقط معالمه الرئيسية.

وأعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشئون اتحاد الطاقة، أمس أول الثلاثاء، عن رغبته في عقد الجولة القادمة من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية، حول نقل الغاز على المستوى الوزاري قبل الصيف وفي أقرب وقت ممكن.