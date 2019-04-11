جدد رئيس تجمع المهنيين السودانيين، محمد يوسف المصطفى، رفض التجمع للقرارات الصادرة عن القوات المسلحة السودانية، في بيانها اليوم، والذي أعلنت فيه تنحية عمر البشير وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.

وأضاف خلال تصريحاته لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الخميس: «نحن خرجنا عبر "إعلان الحرية والتغير" من أجل الحرية والعدالة والسلام، والحرية تعني التخلص من كل رموز مصادرة الحرية، والمتمثلة في كل القوانين المقيدة للحريات من دون استثناء، وكذلك الأشخاص والمؤسسات التي دأبت على مصادرة حريات شعبنا».

وحذر جميع الجهات من التعرض للمتظاهرين السودانيين، مضيفًا: «نحن متجهون نحو هدف معروف، والمتمثل في الحرية الكاملة والديمقراطية الكاملة لشعبنا، فنحن لا نجدف نحو المجهول».

وأكد: «متمسكون بالإرادة الشعبية، ومهما يقول شعبنا فنحن معه، ومستعدون لبذل كل التضحيات مهما كان الثمن»، لافتًا إلى ضرورة القيام بتغيير حقيقي في البلاد.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في بيان، مساء الخميس، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.