محافظ المنيا يشدد على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا خلال شهر رمضان

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الشركات والهيئات، خلال الكتاب الدوري رقم "43" لسنه 2021، بضرورة الالتزام التام بتطبيق القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ المنيا، إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر حزمه من القرارات تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وذلك وفقا للقواعد والمعايير المنوط بها لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح.

وأشار المحافظ، أنه تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووفقا للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف، يجب الالتزام بأن لا تزيد مدة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة، واقتصار استقبال النساء لأداء صلاة التراويح على المساجد الكبرى والتي بها أماكن لهن، والالتزام بعدم اصطحاب الأطفال لصلاة التراويح، وعدم استقبال المصلين بالمساجد لأداء صلاة التهجد، بالإضافة للالتزام بعدم الاعتكاف بالمساجد.

ووجه المحافظ، بحظر إقامة موائد الرحمن ،سواء في الأماكن المفتوحة في الشوارع – الميادين – ساحات المساجد – مداخل الأبنية السكنية، أو الأماكن المغلقة، كما وجه بحظر إقامة أو تنظيم الدورات الرمضانية في الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت والأبنية الرياضية سواء المفتوحة أو المغلقة، أو في الشوارع والميادين العمومية أو الساحات الشعبية.

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال المرور الميداني ومتابعة الحالة العامة لوسائل الموصلات ومواقف السيارات، وبالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية داخل كل مركز بنطاق المحافظة، وضرورة الالتزام بتنفيذ خطة الدولة الشاملة والحد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.