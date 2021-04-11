يصوت الناخبون في البيرو، اليوم الأحد، لاختيار رئيس من بين 18 مرشحا لا يتقدم أي منهم على الآخرين، في أوج موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا الذي يتسبب في أعداد قياسية من الإصابات والوفيات.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنه لن يحصل أي مرشح على أكثر من 10% من الأصوات في الدورة الأولى. ويمكن أن يتأهل سبعة للدورة الثانية التي ستجرى في 6 يونيو القادم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

قال مدير معهد إيبسوس لاستطلاعات الرأي، ألفريدو توريس: "هذه هي الانتخابات الأكثر تشتتا في التاريخ. لم نشهد يوما هذا العدد الكبير من المرشحين مع احتمال أن ينتقلوا إلى الدورة الثانية".

وتبلغ نسبة المترددين في بلد شهد 4 رؤساء منذ 2016 وفضائح فساد متكررة، نحو 28%.

ويأتي في طليعة الاستطلاعات ثلاثي يضم النائب السابق ليمين الوسط يونهي ليسكانو، وعالمة الانتروبولوجيا اليسارية فيرونيكا ميندوزا، والاقتصادي الليبرالي ايرناندو دي سوتو، حسب استطلاع أجراه معهد إيبسوس، ونشر الأحد قبل دخول حظر نشر التقديرات حيز التنفيذ.

لكن لاعب كرة القدم السابق جورج فورسيث (يمين الوسط)، ورجل الأعمال رافائيل لوبيز ألياجا (يمين متطرف)، والمدرس بيدرو كاستيو (يسار)، أو كيكو فوجيموري (يمين شعبوي) هم على الأرجح في مواقع تؤهلهم الوصول إلى الدورة الثانية.

وقال الخبير السياسي كارلوس ميلينديز، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه "أسوأ سيناريو ممكن: تشتت واستقطاب".

بالإضافة إلى رئيسهم سيختار الناخبون البالغ عددهم 25 مليونا، 130 نائبا في البرلمان الذي تسبب في عدد من ازمات المؤسسات في السنوات الأخيرة، أحدثها في نوفمبر 2020 وأدت الى تعاقب 3 رؤساء على البلاد في أسبوع واحد.

فقد أصبح رئيس البرلمان النائب مانويل ميرينو رئيسا بعدما أقال هذا المجلس التشريعي الرئيس مارتن فيزكارا الذي يتمتع بشعبية كبيرة، على خليفة اتهامات بتلقي رشاوى.

لكن ميرينو أجبر على الاستقالة بعد 5 أيام تحت ضغط الشارع وتخلت عنه الطبقة السياسية لقمعه للتظاهرات، وحل محله فرانسيسكو ساغاستي الذي لم يترشح لهذا الاقتراع.

وكان فيزكارا نفسه تولى الرئاسة في 2018 بدلا من بابلو كوتشينسكي الذي كان قد انتخب قبل عامين واستقال عشية تصويت في البرلمان لإقالته.

انتهت الحملة الخميس بتجمعات أخيرة حضرها مئات المؤيدين على الرغم من المخاطر المرتبطة بالوباء. وقد اصيب ستة من المرشحين الـ18 بكورونا خلال هذه الحملة، آخرهم اليساري ماركو أرانا (إلى اليسار) الذي اضطر لوقف أنشطته ولن يتمكن من التصويت اليوم الأحد.

وقال يوني ليسكانو إنه "سعيد بالسفر في جميع أنحاء البيرو". من جهتها، أكدت كيكو فوجيموري ابنة الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري (1990-2000) التي تخوض المنافسة للمرة الثالثة، أن "المهم هو الذهاب إلى صناديق الاقتراع والقدرة على الاختيار".

وقال كاستيلو من جهته: "أناشد الشباب والعمال والاحتياط والمزارعين أن يثقوا برجل من الشعب".

والتصويت إلزامي في البيرو تحت طائلة غرامة مالية.