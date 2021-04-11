قيود كورونا تمنع رئيس الوزراء البريطاني من حضور جنازة الأمير فيليب

أعلن مكتب مجلس الوزراء البريطاني أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يحضر جنازة دوق إدنبره الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لكي يتيح الفرصة لعدد أكبر من أفراد الأسرة المالكة لحضور مراسم الجنازة وذلك بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أنه كان من المتوقع حضور جونسون جنازة الأمير، ولكنه عرض عدم التواجد من أجل حضور عدد أكبر من أفراد الأسرة المالكة لمراسم الجنازة، المقيدة بـ 30 شخصا، وفقا لقيود مكافحة فيروس كورونا.

ومن المقرر إقامة جنازة الأمير فيليب في قلعة ويندسور في 17 أبريل الجاري، ولكنها سوف تكون مختلفة عن الجنازات الملكية الأخرى، حيث طٌلب من المواطنين عدم التواجد خلال المراسم بسبب جائحة كورونا.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء "نتيجة للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، يمكن لـ30 شخصا فقط حضور جنازة دوق إدنبره الأمير فيليب".

ومن المتوقع أن يكون أبناء الدوق وأحفاده وبعض من أفراد الأسرة ضمن الـ30 شخصا الذين سيحضرون الجنازة.

وستجرى مراسم الجنازة السبت المقبل في قلعة ويندسور، وسوف يتم الوقوف دقيقة صمت الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش).