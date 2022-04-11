فرنسا تسجل 107 آلاف و654 إصابة جديدة بكورونا و45 حالة وفاة

سجلت فرنسا 107 آلاف و654 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 45 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 27 مليونا و136 ألفا و925 إصابة، والوفيات إلى 144 ألفا و325 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 155 مليونا و184 ألفا و328 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.