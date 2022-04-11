مستشار الأمن الأمريكي: سنواصل تزويد أوكرانيا بجميع أنواع الأسلحة

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بجميع أنواع الأسلحة التي تحتاجها للفوز في الحرب ضد روسيا.

وقال سوليفان في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن بلاده تهدف إلى إضعاف روسيا وعزلها وتدعيم صف الدول الغربية وصون استقلال أوكرانيا.

وأضاف: "نعمل على مدار الساعة لتسليم أسلحتنا للأوكرانيين كما أننا ننسق عملية إيصال الأسلحة من الدول الأخرى".

وأكد أن السياسة الأمريكية راسخة في أنها لن تدخر جهدا في مساعدة أوكرانيا على ربح الحرب، وهدفها في النهاية هو أن ترى أوكرانيا حرة ومستقلة وروسيا معزولة والغرب أكثر تلاحما وقوة.

على صعيد متصل، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان رفض بلاده اقتراحا بنقل مقاتلات أمريكية إلى السلطات الأوكرانية، مشيرا إلى أن واشنطن لا تعارض تسليم كييف مقاتلات سوفيتية الصنع.