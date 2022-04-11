اجتماع موسع لتعليم البحيرة لمراجعة الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام

عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اجتماعا موسعا اليوم، مع مديري عموم الإدارات التعليمية عبر شاشة الفيديو كونفرانس؛ وذلك لبحث تنفيذ خطة تدريب طلبة وطالبات الصف الاول والثاني الثانوي على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية ومراجعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني،

بحضور دكتور إبراهيم عمر مدير عام التعليم العام، ودكتور محمد الغراوي مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية وكل من مديري التعليم الثانوي والإعدادي والتطوير التكنولوجي وشئون الطلبة بالمديرية المركزية.



ووجه الديب، بتفعيل الايميل الموحد للمعلمين والعاملين بالإدارات التعليمية تمشياً مع إستكمال منظومة التحول الرقمي للوزارة في المجالات وتيسير التعامل مع المنصات الالكترونيه التابعة للوزارة، حيث يوفر اليه مميكنه للخدمه الذاتية للطلبة والمعلمين.



وشدد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، على ضرورة رفع درجة الاستعدادات بكل إدارة تعليمية وتشكيل لجان من مسؤولي التطوير التكنولوجي وإدارة شئون العاملين والامتحانات بالإدارات التعليمية ومديري إدارة المراحل التعليمية؛ لمتابعة سير الامتحانات أولا بأول والعمل على تهيئة الأجواء أمام الطلاب وتوفير المناخ المناسب لهم لتأدية الامتحانات بكل سهولة ويسر واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.



وأشار إلى أنه قد تم اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية وذلك بعد اعتماد خريطته الزمنية من محافظ البحيرة والالتزام بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي واستكمال المناهج الدراسية طبقا لخطة توزيع المناهج المعتمدة، كما تم مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد وأيام الجمع عند وضع الجداول وعدم عقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للمواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.



وشدد وكيل الوزارة، على موجهي عموم المواد الدراسيه بأن تكون جميع الأسئلة مطبوعة وبخط واضح ومن الكتاب المدرسي ومباشرة وتناسب مستوى جميع الطلاب وفقا للضوابط المنظمة وأن يتم مراعاة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ووضوحها وتدرجها والفروق الفردية وتطبيق جميع المستويات المعرفية والالتزام بالمواصفات الفنية الخاصة بكل مادة مع التأكيد على الطلاب بتحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات وتوافر القلم مع التابلت للاجابة على الأسئلة المقالية.

بوضع خطة تدريبية لطلاب الصف الاول والثاني الثانوي على منظومة التابلت فى الامتحانات الالكترونيه واتاحتها أمامهم بجميع المدارس طوال اليوم الدراسي وتوعيتهم بأهمية حضور التدريب والتأكد من جاهزية التابلت للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الامتحانات.