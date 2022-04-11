أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى اقتصار العمل فقط في ثلث محطات الوقود من إجمالي محطات الوقود الموجودة في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وفي تصريحات لوكالة أنباء "إنترفاكس-أوكرانيا"، قال مدير مجموعة ايه-95 للاستشارات، سيري كويون:"ليس هناك شك في أن السبب الرئيسي هو نقص الوقود".

في الوقت نفسه، أوضح كويون أن الاستهلاك انخفض أيضا إلى نحو ثلث مستواه.

وقال كويون إن نحو 2500 محطة فقط من إجمالي نحو 7500 محطة، لا تزال تعمل، واستطرد أن مشاكل الإمداد تفاقمت منذ مطلع نيسان/أبريل الجاري بعد تدمير مصفاة النفط في مدينة كريمنتشوك بمنطقة بولتافا في هجوم صاروخي روسي.

وصرح كويون بأن " العديد من الشركات ولاسيما في وسط وشرق وجنوب أوكرانيا فقدت مورديها الرئيسيين"، وذكر أن هذه الشركات تعتمد الآن على الاستيراد من الغرب، لكنه رأى أن الاستيراد ليس اقتصاديا بسبب طول المسافة وبسبب قيود الأسعار التي تفرضها الدولة، وتابع أن العاصمة الأوكرانية وحدها تقع على مسافة تزيد عن 500 كيلومتر عن الحدود البولندية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر قبل أكثر من ستة أسابيع بشن هجوم للقوات الروسية على أوكرانيا، وتم على الفور وقف توريدات الوقود القادمة من روسيا وبيلاروس.

وحسب تقارير إعلامية، فإن نسبة الاكتفاء الذاتي لأوكرانيا من الديزل تقارب 14% فيما تصل هذه النسبة إلى نحو 50% من البنزين؛ وتستورد أوكرانيا أيضا وقودا من رومانيا وليتوانيا.