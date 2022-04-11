الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس مصر لرجال الكرة الطائرة ويضرب موعدًا مع الزمالك

تأهل الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة محمد مصيلحي إلى الدور النهائي لبطولة كأس مصر، بعد الفوز على بتروجيت بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في إطار ثاني مباريات الدور نصف النهائي.

وسيطر رجال طائرة الأهلي على جميع مجريات المباراة بفضل الحائط الصد القوي والضرب الساحق، حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة 25–17، وواصلوا التقدم في الشوط الثاني بنتيجة 25–23، قبل أن يحسموا الشوط الثالث والأخير بنتيجة 25–14 ؛ ليتأهل للدور النهائي.

وكان الأهلي قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، قبل أن يكرر فوزه في المباراة الثانية ويتأهل للدور النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الدور النهائي الذي سيقام بنظام البيست أوف ثري، بغريمه التقليدي الزمالك الذي تأهل على حساب طلائع الجيش.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب كأس مصر لرجال الكرة الطائرة في الموسم الماضي، بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.