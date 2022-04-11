زعيم منطقة دونيتسك الأوكرانية الانفصالية يعلن سيطرة روسيا على ميناء ماريوبول

أعلن زعيم منطقة دونيتسك الأوكرانية الانفصالية دينيس بوشيلين اليوم الاثنين، أن ميناء مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا المحاصر يخضع حاليا للسيطرة الروسية، حسبما أفاد في تصريحات نقلتها وكالتا الأنباء الروسيتان "ريا نوفستي" و"إنترفاكس".



وفي الوقت الذي لم يؤكد فيه المسؤولون الأوكرانيون هذا الادعاء، اتهموا روسيا بمصادرة سفينة في الميناء واعتقال طاقمها المكون من 19 شخصا.



وكتبت مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني ليودميلا دينيسوفا على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" أن القوات الروسية أطلقت النار على السفينة التي ترفع علم ليبيريا، وأن من بين المحتجزين مواطنين أوكرانيين ومواطنا مصريا.



وزعم انفصاليون موالون لروسيا أمس الأحد، أن القوات الأوكرانية استولت على سفينتين أجنبيتين وطاقميهما في ماريوبول وأنها كانت تقصف المدينة من السفينيتن.



وبسبب موقعها الاستراتيجي المهم على بحر آزوف، يقاتل الانفصاليون بدعم من الجيش الروسي للاستيلاء على مدينة ماريوبول.