أوكرانيا تعلن مقتل 19 ألفا و500 جندي روسي منذ بدء العملية العسكرية

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل نحو 19 ألفا و500 جندي روسي وتدمير 725 دبابة و154 طائرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وحتى اليوم الاثنين.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، أن إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير الماضي و11 أبريل الجاري بلغ نحو 19 ألفا و500 شخص و725 دبابة و1923 مركبة قتالية مدرعة و347 من الأنظمة المدفعية و111 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و55 من أنظمة الدفاع الجوي و154 طائرة و137 مروحية و1387 مركبة و7 سفن وقوارب و76 خزان وقود و119 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و25 وحدة من المعدات الخاصة و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى".

وأوضحت الهيئة، أنها ما تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن روسيا تستعد للقيام بحملة تضليل لتقويض إمدادات الأسلحة إلى كييف، داعيا وسائل الإعلام الأجنبية والسياسيين إلى عدم الوقوع في فخ الحملة.

وأضاف كوليبا في تغريدة عبر موقع تويتر، للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن روسيا تدرك تماما مدى أهمية إمدادات الأسلحة لأوكرانيا وتحشد كل الجهود لتقويضها.

وتابع: "موسكو أعدت حملة إعلامية ضخمة تستهدف الإعلام والسياسيين الأجانب، وقد يرسل المتصيدون على الإنترنت رسائل البريد الإلكتروني العشوائية ويغرقون أوكرانيا بالمعلومات المضللة، فلا تنخدعوا".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع النرويجية أنها ستمدد انتشار 200 جندي في ليتوانيا حتى أغسطس من العام الجاري.

وقالت الوزارة حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الاثنين، إن النرويج ستمدد قواتها المعززة على الجبهات في ليتوانيا حتى أغسطس، وذلك عقب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكانت النرويج قد زادت أعداد القوات بنحو خمسين جنديا في فبراير لمدة 3 أشهر.

من جهة أخرى، أعلنت سلطات إقليم دونيتسك اليوم الاثنين، أن قواتها بالاشتراك مع القوات الروسية تمكنت من تحرير أفراد طاقمي سفينتين أجنبيتين بعد احتجازهم كرهائن في ميناء ماريوبول، من قبل القوميين الأوكرانيين.

وأوضحت سلطات دونيتسك حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم تحرير 80% من ميناء ماريوبول من القوميين الأوكرانيين، مؤكدة إجلاء أكثر من 400 شخص من المدينة خلال الساعات الأخيرة.

وكان نائب قائد قوات دونيتسك، إدوارد باسورين، قد أعلن أمس الأحد أن القوميين الأوكرانيين من كتيبة أزوف احتجزوا طاقم سفينتين أجنبيتين كرهائن في ميناء ماريوبول.