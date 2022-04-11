روسيا: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز Su-25 و3 طائرات بدون طيار

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية أسقطت طائرتين أوكرانيتين هجوميتين من طراز Su-25 بالقرب من منطقة إيزيوم، في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء تاس الروسية، فقد قضت القوات الروسية على ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية بالقرب من مجتمعات بالاكليا في منطقة خاركوف، وجولياي بول وفولنوفاكيا، وكذلك طائرة بدون طيار من طراز فالكيري بالقرب من مستوطنة كالينينسكوي في منطقة نيكولاييف.

وأضاف المتحدث، أن القوات الروسية أسقطت أيضا طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز Mi-24 بنيران أسلحة صغيرة مركزة بالقرب من بلدة بوساد-بوكروفسكوي في منطقة خيرسون، فضلا عن القضاء على 441 مركبة جوية أوكرانية بدون طيار و239 قاذفة صواريخ متعددة و2079 دبابة ومدرعات أخرى منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتابع أنه "بشكل عام، تم تدمير الأهداف التالية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة: 129 طائرة، و99 طائرة هليكوبتر، وعدد من منظومات صواريخ S-300 المضادة للطائرات، وأنظمة صواريخ أرض - جو، و441 مركبة جوية بدون طيار، و2079 دبابة وغيرها من المركبات المدرعة القتالية، و 239 نظام إطلاق صواريخ متعدد، و909 بنادق مدفعية ميدانية وقذائف هاون، وكذلك 20003 مركبات عسكرية خاصة".

وقال كوناشينكوف، إن القوات الروسية وجهت ضربة دقيقة بصواريخ كاليبر كروز التي تطلق من البحر للقضاء على معدات كتيبة صواريخ أرض-جو الأوكرانية إس -300 التي تم تسليمها من أوروبا.

وقال الجنرال إن الطائرات المقاتلة الروسية دمرت 78 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك ثلاثة مواقع لأنظمة صواريخ أرض - جو قصيرة المدى.