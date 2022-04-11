وزير الأوقاف: الحج على نفقة الدولة يكلف مليار دولار

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ الحج على نفقة الدولة (الذي تقرر إلغاؤه هذا العام) يكلف مليار دولار، مشدّدًا على أهمية توفير العملة الصعبة من أجل الغذاء والدواء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن حج هذا العام مقصور على حج الفريضة، وذلك لمن لم يحج مسبقًا؛ وذلك لمساعدة السعودية في التنظيم عبر تقليل الأعداد قدر الإمكان.

وأشار إلى أن مصر تدعم كل القرارات التي اتخذتها المملكة بين الحصول على لقاح كورنا (المعتمد من قِبل السعودية) وإجراء مسحة قبل 72 ساعة وتكون نتيجتها سلبية.

وأوضح أن موسم حج هذا العام يُنظم للمرة الأولى منذ عامين، وقال: "علينا توخي الحذر تحسبًا لأي موجات ارتدادية من وباء كورونا".