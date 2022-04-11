مسؤول أممي: السعودية تلعب دورا إيجابيا في حل أزمة خزان النفط اليمني «صافر»

أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد جريسلي، اليوم الاثنين، أن السعودية تلعب دورا إيجابيا في المساهمة والعمل للتوصل إلى حل لإنقاذ خزان النفط اليمني العائم "صافر" من الانفجار ومنع تسرب أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام في مياه البحر الأحمر.

وقال جريسلي -في مقابلة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية- إن "السعودية تعهدت بتقديم الدعم اللازم لحل أزمة خزان النفط اليمني العائم (صافر)"، مؤكد أن الأمم المتحدة لديها خطة قابلة للتنفيذ في يونيو المقبل للتصدي لأي تهديد لخزان صافر.

وأوضح أن النجاح في هذه الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين، معلنا عن نية الأمم المتحدة في إشراك شركات خاصة لعملية نقل النفط إلى سفينة أخرى، مشيرا إلى احتمالية تضرر النفط لكنه أكد أن بيعه مرهون بمصلحة اليمنيين.

يذكر أن المليشيات الحوثية رفضت على مدار السنوات الماضية كل المساعي الأممية والدولية لتفريغ الخزان المتهالك لتفادي كارثة انفجاره في مياه البحر الأحمر، رغم موافقة الحكومة الشرعية واقتراحها بيع النفط المخزن لمصلحة القطاع الصحي في مناطق سيطرة المليشيات.