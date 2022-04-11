لجنة التحقيق في اقتحام الكابيتول: لدينا أدلة كافية لإحالة ترامب إلى المحكمة الجنائية

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أعلنت النائبة الأمريكية عن الحزب الجمهوري ليز تشيني أن لجنة الكونغرس التي تحقق في اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021 لديها أدلة كافية لتوجيه تهم جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت تشيني:"من الواضح أن ما كان يفعله الرئيس ترامب وما كان يفعله عدد من الأشخاص الذين كانوا حوله غير قانون، وكانوا يعرفون ذلك وفعلوا ما فعلوه".

وأضافت أن "اللجنة لم تتخذ قرارا حيال المضي قدما في هذا القرار (توجيه تهم جنائية لترامب)".

وتابعت: "أعتقد أن ما رأيناه هو جهد كبير ومنظم ومخطط استخدم فيه أدوات متعددة لمحاولة قلب نتائج الانتخابات".

وأوضحت أن اللجنة "حصلت على قدر هائل من الشهادات والوثائق التي تظهر بوضوح شديد، مدى التخطيط والتنظيم والهدف".