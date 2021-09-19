صحيفة مغربية: أحداد جاهز لمواجهة الأهلي

كشفت عدد من الصحف المغربية، الصادرة اليوم الإثنين، أن الإصابة التي تعرض لها حميد أحداد، لن تعيقه عن المشاركة مع الرجاء المغربي ضد الأهلي، بالمواجهة المرتقبة ذهابا وإيابًا بين الفريقين بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-2022.

وتأهل الرجاء المغربي، أمس الأحد، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرش، في مباراة شهدت تعرض حميد أحداد لاعب الفريق للإصابة.

صحيفة (البطولة) المغربية أشارت اليوم الإثنين، أن الإصابة التي تعرض لها أحداد ليست خطيرة بناء على تشخصي الجهاز الطبي للفريق.

وأوضحت الصحيفة، أن الفحوصات الطبية التي قام بها أحداد، أكدت أن الإصابة ليست خطيرة ولن تعيقه عن المشاركة أمام الأهلي.

وأضافت الصحيفة أن مهاجم الرجاء سيكون حاضرا فى المباراة القادمة أمام الأهلي فى ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، المحدد لها السبت المقبل فى التاسعة مساءً باستاد (السلام).

وتقام مباراة الإياب بين الرجاء والأهلي، يوم 22 من شهر إبريل الجاري في المغرب.