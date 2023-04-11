المخرج محمد العدل يعلن انتهاء تصوير مسلسل عملة نادرة

أعلن المخرج محمد العدل الشهير بـ"ماندو"، انتهاءه من تصوير مسلسل "عملة نادرة".

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله فركش مسلسل عملة نادرة، شكرا لكل الناس اللي تعبت في المسلسل، وشكرا لكل كلمة تقدير، ويارب كل تجربة تبقي أحسن من اللي قبلها، يا كريم يارب".

يذكر أن مسلسل "عملة نادرة" أول عمل درامي صعيدي يقدمه محمد العدل، ويكتبه مدحت العدل، كما أنه أول تجربة صعيدية لبطلته الفنانة نيللي كريم.

ويشارك في بطولة مسلسل "عملة نادرة"، كل من جمال سليمان وأحمد عيد وكمال أبو رية، ومحمد فهيم، وعدد كبير من الفنانين.