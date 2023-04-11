 زفيريف يفوز على بوبليك في بطولة مونت كارلو للأساتذة للتنس - بوابة الشروق
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زفيريف يفوز على بوبليك في بطولة مونت كارلو للأساتذة للتنس

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 4:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 4:22 م

تغلب البطل الأولمبي الألماني ألكسندر زفيريف على ألكسندر بوبليك، من كازاخستان، 3 / 6 و6 / 2 و6 / 4 اليوم الثلاثاء في الدور الأول من بطولة مونت كارلو للأستاذة للتنس.

وشهدت المباراة فترات من الصعود والهبوط للاعبين، ولكن زفيريف تمكن من إنهاء المباراة بعد ساعتين ليحتفل ببداية ناجحة في موسم الملاعب الرملية.

وقال زفيريف :" لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة. لأكون صريحا، شعرت بالسوء في بعض الأحيان. لم يدعن ألعب بطريقتي وأجد سرعتي".

ويلتقي اللاعب الألماني مع الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت في الدور الثاني غدا الأربعاء.


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