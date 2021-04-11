 حكومة اليابان توافق على حضور ولي العهد وقرينته حفل تتويج ملك بريطانيا في مايو المقبل - بوابة الشروق
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حكومة اليابان توافق على حضور ولي العهد وقرينته حفل تتويج ملك بريطانيا في مايو المقبل

طوكيو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 3:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 3:21 م

وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، على خطة لقيام ولي العهد أكيشينو وقرينته الأميرة كيكو بزيارة إلى بريطانيا لحضور حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وقالت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري، إن اليابان تلقت في 24 مارس الماضي دعوة من بريطانيا لإمبراطور اليابان أو من ينوب عنه لحضور حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث في 6 مايو المقبل، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

ومن المقرر أن يحضر ولي العهد أكيشينو، الشقيق الأصغر للإمبراطور ناروهيتو، وقرينته الأميرة كيكو، حفل التتويج نيابة عن الإمبراطور.

وسيغادر ولي عهد اليابان وقرينته على متن طائرة حكومية يابانية في 4 مايو المقبل من مطار طوكيو الدولي في هانيدا.

ومن المقرر أن يحضر ولي عهد اليابان وقرينته حفل استقبال يستضيفه الملك البريطاني في قصر باكنجهام في لندن يوم 5 مايو المقبل، وحفل التتويج في كنيسة وستمنستر أبي في 6 مايو المقبل.


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