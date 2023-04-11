باريس سان جيرمان يعلن غياب مدافعه عن الملاعب حتى نهاية الموسم

تأكد غياب نوردي موكيلي، لاعب باريس سان جيرمان عن الملاعب لنهاية الموسم الجاري، وذلك على إثر الإصابة التي تعرض لها.

وكشف نادي باريس سان جيرمان أن المدافع الفرنسي نوردي موكيلي تعرض لتمزق عضلي حاد، سيخضع على إثره لعملية جراحية، ويغيب حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال سان جيرمان في بيان رسمي: "يعاني نوردي موكيلي من تمزق حاد في العضلة الخلفية، ومن أجل تقليص مخاطر أن تعاوده الاصابة ذاتها، قرر الجهاز الطبي في سان جيرمان إخضاعه لعملية جراحية".

وأضاف البيان المقتضب: "ستجرى العملية الجراحية لموكيلي في فنلندا اليوم، وسيغيب بالتالي حتى نهاية الموسم".

وأصيب موكيلي المنتقل هذا الموسم إلى باريس سان جيرمان في 8 مارس مارس الماضي، خلال مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الالماني.

وفي سياق متصل، حدد سان جيرمان فترة غياب لاعب وسطه البرتغالي ريناتو سانشيز عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع، وذلك بعدما تعرض للإصابة في فوز فريقه على نيس السبت الماضي، في مسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بفارق 6 نقاط عن منافسه المباشر لنس.