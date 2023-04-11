قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إن إحساس الرفض «مؤلم جدًا»، مشيرة إلى أنها خاضت العديد من تجارب الأداء للأعمال الفنية ولم تقبل بها.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أن الفنان الراحل نور الشريف أول من حثها على التمثيل، لافتة إلى أنه عرض عليها المشاركة في دور بفيلمه مع الفنانة بوسي.



وأكملت: «عمل لي بروفة طرابيزة لاقاني فاشلة تمامًا واترفضت، كانت أول صدمة لأني مش هشتغل في الحاجة اللي عاملة حسابي عليها»، بحسب تعبيرها.



ولفتت إلى أنها رفضت في مسلسل «الرجل الآخر»، قائلة إنها لا تتذكر المرة الأخيرة التي رفضت فيها بأحد الأعمال الفنية؛ لأنها أصبحت معروفة ولا يعرض عليها سوى الأدوار المناسبة لها.









وعن رفضها لتقديم السيرة الذاتية للفنانة فاتن حمامة، أوضحت أنها تخشى تقديم السير الذاتية في العموم، معقبة: «كل شخص له قدراته، وفكرة التقليد غير موجودة عندي».



وأشارت إلى أن الجمهور ينتظر تقديم شخصيات الأساتذة الكبار مثل الفنانات فاتن حمامة وشادية وهند رستم بتفاصيلها الكاملة، قائلة إنها تشعر بعدم مقدرتها على تقديم تلك الأعمال بصورة متقنة.



واستطردت: «معنديش ملكة التقليد، مش حاسة إني هعرف أقدمها كويس، ومبحبش أجرب في الحتة دي، بخاف وقلوقة جدًا، ومحبش أحط نفسي في المواقف دي لإنها ممكن متبقاش سهلة».





